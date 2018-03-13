Пострадавших нет, нарушителя доставили в отделение полиции

В результате стрельбы никто не пострадал. Нарушителя доставили в отделение полиции.

В полицию обратилась женщина, которая сообщила, что из окна на втором этаже жилого дома на улице Гайдара неизвестный мужчина стреляет по прохожим и автомобилям из ружья, - сообщается на сайте полиции области.

Фото: od.npu.gov.ua

Полицейские, приехавшие по вызову, обезвредили агрессивного мужчину. Как выяснилось, он устроил стрельбу из зарегистрированного на его имя гладкоствольного ружья.