|В Лондоне нашли мертвым опального бизнесмена, друга Березовского
|13.03.2018 21:36
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В Лондоне (Великобритания) в своем доме обнаружили мертвым российского опального бизнесмена и близкого друга Бориса Березовского 68-летнего Николая Глушкова.
Об этом сообщает The Guardian, информирует svodka.net.
Отмечается, что причина его смерти не установлена.
Глушков работал заместителем генерального директора «Аэрофлота». В 2000 году был арестован за то, что якобы украл из компании 123 млн долларов и не возвращал валютную выручку из-за рубежа.
В 2003-м его приговорили к 3 годам и 3 месяцам лишения свободы. Глушкова отпустили в зале суда, поскольку он отбыл этот срок под стражей. В 2010-м получил политическое убежище в Великобритании.
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За ту же кражу 123 млн долларов в 2017-м его приговорили к 8 годам колонии общего режима. Процесс проходил заочно.