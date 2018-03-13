В Лондоне (Великобритания) в своем доме обнаружили мертвым российского опального бизнесмена и близкого друга Бориса Березовского 68-летнего Николая Глушкова.

Об этом сообщает The Guardian, информирует svodka.net.

Отмечается, что причина его смерти не установлена.

Глушков работал заместителем генерального директора «Аэрофлота». В 2000 году был арестован за то, что якобы украл из компании 123 млн долларов и не возвращал валютную выручку из-за рубежа.

В 2003-м его приговорили к 3 годам и 3 месяцам лишения свободы. Глушкова отпустили в зале суда, поскольку он отбыл этот срок под стражей. В 2010-м получил политическое убежище в Великобритании.

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За ту же кражу 123 млн долларов в 2017-м его приговорили к 8 годам колонии общего режима. Процесс проходил заочно.

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