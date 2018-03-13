|В Австралии поймали окуня невероятных размеров
|13.03.2018 21:39
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В Австралии 68-летняя женщина поймала окуня огромных размеров.
Об этом передает со ссылкой на .
Сью Элкок рассказала, что решила порыбачить с сыном. Когда рыба клюнула, женщина сразу поняла, что ее размеры гигантские. Вытянуть улов бабушке помог сын и еще двое рыбаков. Окунь весит 60 кг и имеет длину 162 сантиметра.
"Когда он поднял голову из воды, я просто не могла поверить, что он такого размера. Как небольшой диванчик", - сказала Сью.
Длина рыбы на 5 см больше, чем рост самой женщины.
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