На развитие близорукости в детском возрасте наиболее сильно влияют такие факторы, как врожденные пороки зрения, недоношенность детей матерью, перенесенные инфекционные заболевания и другие. Об этом заявил президент Ассоциации детских офтальмологов Украины Сергей Рыков во время пресс-конференции, передает УНН .

По его словам, между факторов, влияющих на ухудшение зрения, компьютер находится только на 13 месте, что удалось доказать во время специальных исследований.

"Когда говорят, что компьютер всему виной. Мы провели исследования. Основной причиной, почему прогрессирует близорукость, являются врожденные пороки, недоношенность ребенка, инфекционные заболевания в первые 3 года после рождения. Компьютер лишь на 13 месте", - подчеркнул Сергей.

Как сообщал svodka.net ранее, группа исследователей из Китая пришла к выводу, что регулярное употребление перца чили приводит к долголетию . К такому итогу эксперты пришли в результате исследования.

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