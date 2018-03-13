Российский знаток по химическому оружию, автор технологий уничтожения химического оружия Антон Уткин заявил, что не сталкивался в своей практике с веществом, которым пытались убить российского шпиона Сергея Скрипаля. Уткин: Никаких серьезных документов, которые бы позволяли делать грамотные выводы, – таких документов нет Скриншот: Россия 24 / YouTube "На вооружении России никаких соединений, называющихся "Новичок" или как-то еще, – таких соединений не было. Я возглавлял коллектив ученых, который занимался разработками технологий уничтожения химического оружия, и могу сказать, что все отравляющие вещества, которые мы уничтожали, штатные отравляющие вещества... мы уничтожили в октябре прошлого года", – рассказал он.По словам эксперта, он впервые услышал из СМИ о веществе, при помощи которого пытались отравить бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля в Лондоне."Кто-то что-то сказал, кто-то нарисовал какую-то формулу, какой-то перебежчик о чем-то заявил. Насколько я знаю, никаких серьезных документов, которые бы позволяли делать сколько-нибудь грамотные выводы, – таких документов нет", – считает Уткин.Он добавил, что симптомы у Скрипаля похожи на действие нервно-паралитического вещества."Но это я веду речь об отравлении нервно-паралитическими отравляющими веществами. Что касается обвинений в отношении России... Должны быть мотив, орудие преступления и исполнители. Что мы имеем? Сегодня репутация России в нераспространении химического оружия необыкновенно высока", – заявил Уткин.Министр иностранных дел Борис Джонсон 6 марта заявлял, что Британия будет жестко реагировать на любые доказательства участия РФ в возможном отравлении Скрипаля, вплоть до снижения уровня представительства на футбольном чемпионате в 2018 году.12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что по данным следствия, во время покушения применялся нервно-паралитический агент "Новичок", разработанный в России. По ее словам, Кремль должен предоставить объяснения случившемуся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать инцидент незаконным применением силы Россией против Соединенного Королевства.Мэй также договорилась с президентом Франции Эммануэлем Макроном о совместном ответе на агрессивные действия РФ.13 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет отвечать на требование правительства Великобритании предоставить до вечера 13 марта объяснения по поводу отравления Скрипаля.В этот же день МИД РФ потребовал от Британии предоставить России образцы вещества, которым отравили Скрипаля.Один из создателей "Новичка" Вил Мирзаянов отметил, что если бывшего шпиона и его дочь отравили именно этим веществом, то они уже не поправятся. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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