Вице-спикер Государственной думы РФ Ирина Яровая заявила, что США и Великобритания ведут против России психологическую войну, влияя на "слабую нервную систему европейцев" при помощи стереотипов. Яровая: Все, что происходит сегодня, рассчитано на и так уже слабую нервную систему британцев и европейцев Скриншот: Россия 24 / YouTube "Репутация у России – это защитник Европы, спасший жизнь от фашизма, понимаете? Это российский советский солдат, вот это наша репутация, та, которая сегодня затаптывается в Европе", – рассказала она.По мнению Яровой, отравление бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля в Лондоне и последующие обвинения в адрес России являются частью антироссийской информационной кампании."Все, что происходит сегодня, рассчитано на и так уже слабую нервную систему британцев и европейцев. Но это нельзя недооценивать. Стереотипы – очень сильная вещь. И стереотипы как форма психологической войны используются Великобританией и США еще с 1912 года. Они создавали целые школы по массовому влиянию на массовое сознание людей. Для нас вывод один – не рефлексировать", – заявила она.Вице-спикер Госдумы рассказала, что у россиян должен быть "внутренний серьезный оптимизм", потому что Запад "очень хвалил" Россию за ее демократизацию, когда страна была слабой и могла потерять суверенитет."Россия сегодня – единственный субъект международного права, который способен защитить себя и другие суверенные государства, которые оказываются под прицелом той же Великобритании", – подчеркнула она и добавила, что РФ защищена от США "генетически".66-летнего Скрипаля и его дочь Юлию госпитализировали 4 марта с симптомами отравления. Также в больницу доставили сержанта местной полиции Ника Бейли, посетившего дом Скрипаля в Солсбери.Министр иностранных дел Борис Джонсон 6 марта заявлял, что Британия будет жестко реагировать на любые доказательства участия РФ в возможном отравлении Скрипаля, вплоть до снижения уровня представительства на футбольном чемпионате в 2018 году.12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что по данным следствия, во время покушения применялся нервно-паралитический агент "Новичок", разработанный в России. По ее словам, Кремль должен предоставить объяснения случившемуся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать инцидент незаконным применением силы Россией против Соединенного Королевства.Мэй также договорилась с президентом Франции Эммануэлем Макроном о совместном ответе на агрессивные действия РФ.13 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет отвечать на требование правительства Великобритании предоставить до вечера 13 марта объяснения по поводу отравления Скрипаля.В этот же день МИД РФ потребовал от Британии предоставить России образцы вещества, которым отравили Скрипаля. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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