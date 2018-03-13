Письмо нобелевского лауреата, немецкого физика Альберта Эйнштейна, в котором объясняет “третий этап теории относительности” продали за 2,6 млн грн.

Письмо с личной подписью ученого датировано 1928 годом. Эйнштейн написал его коллеге из Швеции, профессору Герману Мунтцу, информирует svodka.net.

– Это уникальный исторический документ, который раскрывает мысли Эйнштейна и его методы по теории относительности, одного из наиболее значимых научных достижений ХХ века, – говорит Ален Смит с аукциона “Виннерс”.

Также продали конверт, на котором ученый дает более конкретную формулировку теории. Имена покупателей не называют.

Как сообщалось ранее, рецепты счастья Эйнштейна продали на аукционе за $1,8 млн

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