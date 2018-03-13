В Дивном Новом мире, по планам "глобалов", должны будут остаться только две категории людей - супер-пупер богатые и образованные "новые кочевники" и все остальные - бедные и тупые "локалы". Работа в части дебилизации идет уже давно, но в последние годы она вышла на новый уровень - цифровой. И результаты уже налицо, во всяком случае, в странах Цивилизованного Запада.

Два крупных акционера Apple Inc — инвестиционная компания Jana и пенсионный фонд учителей Калифорнии — призвали главного международного производителя смартфонов предпринять ряд шагов для решения решения растущей проблемы зависимости молодых людей от айфонов. Как сообщил представитель Jana Partners Чарльз Пеннер (Charles Penner), его компания вместе с пенсионным фондом California State Teachers’ Retirement System (CalSTRS) отправили письмо в Apple с просьбой рассмотреть возможность разработки приложений, которые позволят родителям ограничивать использование смартфонов детьми.

Jana и CalSTRS, владеющие в общей сложности 2 миллиардами акций Эппла, также попросили компанию провести исследование на тему того, насколько сильно чрезмерное использование айфона влияет на психику.

С точки зрения инвесторов-активистов, репутация Эппл может пострадать, если корпорация не займётся всерьёз данной проблемой, о которой много говорят в последнее время. По данным опроса Common Sense Media за 2016 год, половина подростков в США признались в аддикции к мобильным телефонам и в постоянных позывах немедленно ответить на входящие сообщения.

Правильно шутят в соцсетях — «Эппл становится аналогом табачной компании».

С точки зрения профессиональных юристов и юридических компаний, которые заработали сотни миллионов долларов на асбесте и табаке, поиск следующего большого куша (и «жирной жертвы») может привести именно к Эппл. У компании много денег, «жертв» цифровой аддикции в США — много, осталось только убедить американскую систему правосудия, что Эппл и другие компании стоит выпотрошить. Не факт, что получится, но шансы есть — в Соединённых Штатах целая юридическая индустрия заточена под подобные дела.

Да, цифровая деградация непременно ведет к цифровому слабоумию.

- это очень серьезно.

Сегодня весь мир помешался на гаджетах: смартфонах, планшетах и прочей цифровой технике. Вместе с ними в мир проникает вирус цифрового слабоумия. И это не шутка, это диагноз. В 2007 году специалисты заметили, что с каждым годом все больше детей — представителей цифрового поколения страдают расстройством внимания, потерей памяти, низким уровнем самоконтроля, когнитивными нарушениями, подавленностью и депрессией. Исследования показывают, что в мозгу представителей цифрового поколения наблюдаются изменения, похожие на те, что появляются после черепно-мозговой травмы или на ранней стадии деменции — слабоумия, которое обычно развивается в старческом возрасте.

Думаешь, что дети стали намного умнее благодаря Интернету? А знаешь ли ты, что нынешние одиннадцатилетние выполняют задания на таком уровне, который демонстрировали восьми- или девятилетние дети 30 лет назад. Исследователи отмечают, что одной из основных причин этого является жизнь в виртуальном мире.

Недаром . Он-то в курсе, как и другие корифеи цифровых технологий. Цифровая свобода - это для плебса.

«Душителями» свобод выступали и другие лидеры IT-революции. Например, дети основателя Твиттера Эвана Уильямса жаловались на драконовские законы, которые установил папа: планшетом и смартфоном можно было пользоваться только час в день. Когда они попытались устроить акцию протеста, отец сказал: «Дома есть несколько сотен бумажных книг. Если хотите развлечься - читайте сколько вам угодно!»

И .

..Вообще, большинство руководителей технологических компаний и венчурных капиталистов из Кремниевой Долины ограничивают своих детей во времени, которое они проводят у экранов — будь то компьютеры, смартфоны или планшеты.

Правда, способы дебилизации могут быть разными. В Ядре - одни, Полупериферии - другие, а Периферии - третьи. Как в 404, например.

Интегрированный курс «Природные науки», призванный заменить химию, физику, биологию, географию и другие предметы естественно-научного цикла, начнут учить в ряде украинских школ уже с 1 сентября 2018 года. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства образования. В будущем же отказаться от изучения естественно-научных предметов планируют во всех школах, кроме специализированных. То есть, плебсу это ни к чему, ему хватит умения читать, писать и считать до ста. Ну еще скакать.

В Минобразования считают, что углублённые знания этих дисциплин среднестатистическому школьнику ни к чему.

А еще подготовительные классы при школе «не имеют никакого отношения к зачислению детей» в первый класс и «никаких экзаменов после этого не может быть». Она отметила, что . Угу, плебсу все это ни к чему. А то вдруг думать попробуют..

Впрочем, такое есть и в Ядре. Там ведь тоже разделение идет.

..Представляю вашему вниманию список из 37 самых нелепых курсов, предлагаемых сегодня для изучения крупнейшими колледжами и университетами США. Всю информацию я взял из последнего отчета, опубликованного Фондом «Молодая Америка» (Young America’s Foundation). Вы будете смеяться, но составленный список говорит о сегодняшнем состоянии системы высшего образования в США. И тут уже становится не до смеха. Кратка выдержка из отчета…

Ознакомьтесь со списком по ссылке, там много прекрасного и удивительного. Так что вывод автора вполне логичен:

Американское общество гниет и разлагается во всех отношениях, что наглядно доказывают колледжи и университеты страны. Если не привести эту систему в порядок, то вряд ли Америку ждет хотя сколько-нибудь яркое будущее.

Теперь представьте, что будет через одно поколение, в случае сохранения подобных тенденций. И самое интересное, что несмотря на все ограничения, Ылиты эта деградация тоже рано или поздно коснется.

Так что вопросы образования в 21 веке придется брать в свои руки. Хорошее образование можно будет получить лишь вопреки системе, и это, к сожалению, везде. Пусть и в разной степени.

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