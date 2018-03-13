Украинских моряков полтора месяца удерживают в Нигерии

Судно с 16 украинскими моряками было арестовано еще 23 января. Однако информация об этом инциденте стало известно только в марте.

"Военно-морской флот Нигерии в заявлении от 9 марта сообщил об аресте танкера San Padre Pio с 16 украинскими моряками и около 5000 тонн груза на борту за несанкционированный вход в воду Нигерии и незаконную торговлю топливом", - сообщил сайт FleetMon , специализирующийся на отслеживании судов в режиме реального времени.

Капитан танкера Андрей Васьков заявил, что у судна было дозволение от нигерийского флота на отправку груза в Нигерию. По его словам, это их пятый заход в нигерийский порт с нефтепродуктами.

На данный момент судно находится на якорной стоянке в Бонне на юго-востоке Нигерии.