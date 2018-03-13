|Суд арестовал имущество экс-депутата Шепелева, - источник
|13.03.2018 22:48
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Перед этим Апелляционный суд Киева оставил экс-депутата под стражейСуд арестовал имущество бывшего депутата Верховной Рады Александра Шепелева и его родственников.
Фото: УНІАН
Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Так, источник в Генеральной прокуратуре подтвердил факт ареста имущества Шепелева.
Напомним, 9 февраля Служба безопасности Украины задержала бывшего народного депутата Александра Шепелева по подозрению в совершении покушения на убийство и совершении еще ряда преступлений, между которых и хищение средств.
В Службе безопасности заявили, что не применяли силу при задержании экс-депутата Александра Шепелева.
Как известно, дело против Шепелева было открыто в 2012 года. Экс-депутат от БЮТ был задержан на территории Венгрии в начале июля 2013 года. Позже его экстрадировали в Украину и арестовали. Впоследствии экс-нардепа перевели в больницу, откуда он бежал в июле 2014 года. В сентябре 2014 года Интерпол объявил в розыск депутата-беглеца. Менее чем через год он был задержан в Подмосковье и арестован московским судом. В августе он вышел из российского СИЗО. 3 апреля 2015 года Генеральная прокуратура Украины обратилась в Генпрокуратуру РФ с запросом о выдаче Шепелева. В августе 2016 года в ГПУ сообщили, что Российская Федерация официально отказала Украине в его экстрадиции.
В Украине Шепелеву инкриминируют причастность к хищению средств "Родовид Банка" на сумму более 220 млн грн, а также участие вместе с бизнесменом Павлом Борулько в организации хищения госсредств рефинансирования Нацбанка на сумму 315,3 млн грн в марте-мае 2009 года. Кроме того, его подозревают в участии в покушении на убийство бывшего акционера "Родовид банка" Сергея Дядечко.