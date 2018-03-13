Перед этим Апелляционный суд Киева оставил экс-депутата под стражей

Об этом сообщает " РБК-Украина " со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Так, источник в Генеральной прокуратуре подтвердил факт ареста имущества Шепелева.

Напомним, 9 февраля Служба безопасности Украины задержала бывшего народного депутата Александра Шепелева по подозрению в совершении покушения на убийство и совершении еще ряда преступлений, между которых и хищение средств.

В Службе безопасности заявили, что не применяли силу при задержании экс-депутата Александра Шепелева.

Как известно, дело против Шепелева было открыто в 2012 года. Экс-депутат от БЮТ был задержан на территории Венгрии в начале июля 2013 года. Позже его экстрадировали в Украину и арестовали. Впоследствии экс-нардепа перевели в больницу, откуда он бежал в июле 2014 года. В сентябре 2014 года Интерпол объявил в розыск депутата-беглеца. Менее чем через год он был задержан в Подмосковье и арестован московским судом. В августе он вышел из российского СИЗО. 3 апреля 2015 года Генеральная прокуратура Украины обратилась в Генпрокуратуру РФ с запросом о выдаче Шепелева. В августе 2016 года в ГПУ сообщили, что Российская Федерация официально отказала Украине в его экстрадиции.