"ГОРДОН" представляет обзор основных новостей вторника, 13 марта. Ключевые события вторника Фото: EPA Президент США Дональд Трамп заявил об увольнении Рекса Тиллерсона с поста государственного секретаря. Вместо него глава Белого дома предложил кандидатуру Майка Помпео, занимавшего должность директора ЦРУ.В свою очередь, Центральное разведывательное управление США возглавит Джина Хаспел – первая женщина на этом посту.На полигоне Широкий Лан в Николаевской области произошел пожар, в результате которого погиб один украинский военнослужащий, еще семеро получили ожоги.По данным внештатного советника президента Украины Юрия Бирюкова, один из военнослужащих в палаточном городке пытался разжечь огонь в "буржуйке" с помощью бензина.Сборная Украины по биатлону решила бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени и не принимать участия в любых соревнованиях на территории РФ.Биатлонист Тарас Радь и его партнер по сборной Украины Ольга Шишкова выиграли свои гонки на Паралимпиаде 2018 в Пхенчхане.Ответа на ультиматум премьер-министра Соединенного Королевства Терезы Мэй по поводу отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля не будет, Великобритания обязана предоставить образцы ядовитого вещества. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал случай со Скрипалем вмешательством в выборы президента России.Стало известно о кончине известного украинского тележурналиста Олеся Терещенко. Ему было 43 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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