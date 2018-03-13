|Двух чиновников Запорожской ОГА и директора ООО заподозрили в растрате 1,5 млн грн
|13.03.2018 22:56
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Предполагается, что подозреваемые растратили деньги, предназначенные на строительство детского садаПрокуратура вручила подозрение заместителю начальника Управления капитального строительства Запорожской облгосадминистрации, бывшему работнику этого же управления Запорожской ОГА, а также директору одного из ООО. Их подозревают в присвоении и растрате средств на сумму свыше 1,5 млн грн по предварительному сговору.
Фото: из свободных источников
Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган на своей странице в Facebook.
"В рамках досудебного расследования правоохранители установили, что вышеупомянутые лица заключили договор о строительстве детского сада в с. Балабино Запорожской области за государственные средства, однако на месте, где по подписанным актам выполненных работ якобы был построен вышеупомянутый социальный объект - оказался лишь каркас здания, зато государственные деньги были растрачены", - написала она.
Сейчас досудебное расследование продолжается.
Напомним, что детективы Национального антикоррупционного бюро задержали бывшего директора госпредприятия "Луцкий КХП №2" по подозрению в растрате зерна на сумму более 58 млн гривен.
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