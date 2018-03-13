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Двух чиновников Запорожской ОГА и директора ООО заподозрили в растрате 1,5 млн грн
13.03.2018 22:56
Двух чиновников Запорожской ОГА и директора ООО заподозрили в растрате 1,5 млн грн
Предполагается, что подозреваемые растратили деньги, предназначенные на строительство детского сада
Прокуратура вручила подозрение заместителю начальника Управления капитального строительства Запорожской облгосадминистрации, бывшему работнику этого же управления Запорожской ОГА, а также директору одного из ООО. Их подозревают в присвоении и растрате средств на сумму свыше 1,5 млн грн по предварительному сговору.
Двух чиновников Запорожской ОГА и директора ООО заподозрили в растрате 1,5 млн грн Фото: из свободных источников

Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

"В рамках досудебного расследования правоохранители установили, что вышеупомянутые лица заключили договор о строительстве детского сада в с. Балабино Запорожской области за государственные средства, однако на месте, где по подписанным актам выполненных работ якобы был построен вышеупомянутый социальный объект - оказался лишь каркас здания, зато государственные деньги были растрачены", - написала она.

Сейчас досудебное расследование продолжается.

Напомним, что детективы Национального антикоррупционного бюро задержали бывшего директора госпредприятия "Луцкий КХП №2" по подозрению в растрате зерна на сумму более 58 млн гривен.  

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