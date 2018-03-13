Учитывая предыдущие заявления нового госсекретаря относительно России, можно спрогнозировать усиление антироссийской политики Штатов.

Об этом рассказал политолог Виктор Таран,передает со ссылкой на .

"У Трампа была цель - использовать связи Тиллерсона с российской стороной, его личные связи с Путиным. Он получил орден из рук президента (в 2013 году Путин вручил Тиллерсону орден Дружбы за вклад в укрепление сотрудничества между странами в энергетическом секторе - Gazeta.ua). Через него Трамп планировал наладить связи с Россией и постепенно продвигать политику отмены санкций. Но институты и Республиканская партия по сути не позволили Трампу это сделать, наоборот, они с каждым днем ​​все больше отдаляют его от России и заставляют вводить новые санкции против . В этой ситуации надо было поставить человека, который бы занимал антироссийскую позицию", - сказал он.

По мнению эксперта, новый госсекретарь Майк Помпео не станет заигрывать с Россией.

"Он обвинял Россию в том, что она вмешивается в выборы в . Это значит, что мы и дальше будем иметь усиление антироссийской политики в действиях Белого дома. Если проанализировать последние назначения - видно, что Трамп принимает сбалансированные решения. Он консультируется с представителями республиканского большинства, но окончательное решение принимает сам", - прокомментировал знаток.

Госсекретаря Рекса Тиллерсона президент снял с должности. На его место назначили директора Майка Помпео. "Он фантастически справится с новыми служебными обязанностями", - сказал президент Дональд Трамп. Бывший руководитель нефтяной компании ExxonMobil Рекс возглавлял Госдепартамент с 20 января 2017 года. Слухи о его отставке ходили с июля прошлого года.

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