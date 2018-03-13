Власти РФ примут ответные меры в случае прекращения вещания в Великобритании российского телеканала Russia Today, заявила спикер МИД РФ Мария Захарова. Захарова: Каждое профильное ведомство будет принимать решение, как реагировать на санкции Скриншот: Россия 24 / YouTube "Сейчас перечислен громадный список и экспертами, и людьми, близкими к Лондону, и официальным Лондоном мер, которые могут приняться. Это будет каждое профильное ведомство наше принимать решение, как реагировать, если они все это примут. Я могу сказать, что касается журналистов. Вот просто сразу могу вам сказать. Ни одно британское средство массовой информации в нашей стране работать не будет, если они закроют Russia Today", – подчеркнула она.12 марта регулятор телерадиовещания Великобритании Ofcom уведомил российский пропагандистский телеканал Russia Today, что его лицензия может быть отозвана.В Ofcom заявили, что решение будет принято, как только премьер-министр страны Тереза Мэй окончательно определится с ответом, причастна ли Россия к отравлению бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля на территории Великобритании.Скрипаля и его дочь Юлию госпитализировали 4 марта с симптомами отравления. Также в больницу доставили сержанта местной полиции Ника Бейли, посетившего дом Скрипаля в Солсбери.Министр иностранных дел Борис Джонсон 6 марта заявлял, что Британия будет жестко реагировать на любые доказательства участия РФ в возможном отравлении Скрипаля, вплоть до снижения уровня представительства на футбольном чемпионате в 2018 году.12 марта Мэй сообщила, что по данным следствия, во время покушения применялся нервно-паралитический агент "Новичок", разработанный в России. По ее словам, Кремль должен предоставить объяснения случившемуся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать инцидент незаконным применением силы Россией против Соединенного Королевства.Мэй также договорилась с президентом Франции Эммануэлем Макроном о совместном ответе на агрессивные действия РФ.13 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет отвечать на требование правительства Великобритании предоставить до вечера 13 марта объяснения по поводу отравления Скрипаля. Он добавил, что Россия в этом не виновна. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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