Кремль использует все свои административные ресурсы для мобилизации своего электората, слабо мотивированного предсказуемостью переизбрания Владимира Путина, пишет корреспондент швейцарской газеты Le Temps в Москве Эммануэль Гриншпан.

Подтолкнуть российские народные массы к избирательным урнам — геркулесова задача, которой постоянно занимаются российская президентская власть и ее длинная иерархическая цепочка, которая через местных губернаторов спускается до директоров школ, больниц и заводов, говорится в статье, информирует svodka.net.

Переизбрание Владимира Путина на четвертый мандат — это не просто электоральная формальность. Должно быть обеспечено всенародное голосование, достойное верховного лидера, с тем чтобы произвести чувство на международное общество, российскую элиту, страдающую от санкций, и на сам российский народ, указывает журналист.

Подобные усилия выглядят парадоксальными, так как Кремль с самого начала старался демобилизовать электорат, отстранив от участия в выборах кандидатуры оппозиционных лидеров на демократическом фланге (Алексей Навальный) и на левопопулистском фланге (Сергей Удальцов). Ни один из кандидатов, допущенных Кремлем, не тянет на достойного конкурента, полагает Гриншпан.

Не считая традиционных для России средств мобилизации, состоящих в использовании «моральных авторитетов» — звезд, священнослужителей и спортсменов, по инициативе местных органов власти была развернута широкомасштабная система кнута и пряника, отмечает автор.

Читайте: Большое предвыборное шоу Владимира Путина, - СМИ

В Москве управляющая компания «Жилищник» ввела систему отрывных талонов, по которым работники могут прикрепиться к определенным избирательным участкам. Этому примеру последовали десятки государственных учреждений, описывает журналист. В отдельных случаях избирателей просят сфотографировать свой избирательный бюллетень на смартфон, чтобы проверить, что крестик был поставлен за «правильного» кандидата, сообщает сайт Theins.ru.

В городе Гусеве (Калининградская область) агитируют с помощью пряника: власти распространяют листовку следующего содержания: «С 11:00 до 16:00 близко избирательных участков будет организована торговля товарами по социальным ценам». В перечне указано семь товаров по ценам вдвое или втрое ниже рыночных, передает Гриншпан.

Привлечены и крупные частные компании. Многие ведущие торговые сети размещают на своих кассовых чеках и тематических пластиковых пакетах надписи с приглашением принять участие в выборах. Работники избирательной комиссии, которые ходят по домам избирателей, живущих в труднодоступных местах, отныне финансово поощряются в зависимости от «эффективности методов их работы». Наконец, многие местные органы власти организуют на избирательных участках одновременно с выборами разнообразные референдумы и опросы мобилизующего характера. Поскольку региональные руководители знают, что, если у них окажется самый низкий уровень явки, они будут наказаны, подытоживает автор статьи.

Читайте: Путин в последние дни прекрасен, - Ганапольский

Сводка.нет - Новости Украины и Мира