Об этом говорится в прогнозе Укргидрометеоцентра.

Так, в среду, 14 марта, на всей территории Украины будет облачно с прояснениями.

В северных, центральных, южных областях, в Карпатах и Прикарпатье дождь, кое-где с мокрым снегом. Температура днем 2-7 градусов тепла, в западных областях, на юге Одесщины и в Крыму 8-13 градусов тепла.

В восточных областях без осадков, лишь вечером мокрый снег, кое-где гололед. Температура ночью до -9 градусов, днем около 0 градусов.

В Киеве будет облачно с прояснениями, ожидается дождь, вероятно, с мокрым снегом. Температура ночью 0-2 градуса тепла, днем 3-5 градусов тепла.

В четверг, 15 марта, также ожидается облачная погода и небольшой дождь по всей Украине. В северных, центральных и Харьковской областях с мокрым снегом. В западных областях без существенных осадков.

Температура ночью от +4 градусов тепла до -1. Днем 3-8 градусов тепла, на юге страны и Прикарпатье кое-где 9-14 градусов тепла.

В Киеве будет облачно с прояснениями. Небольшой дождь с мокрым снегом. Температура ночью 0-2 градуса тепла, днем 3-5 градусов тепла.

В пятницу, 16 марта в южной части, днем и в западных и кое-где в центральных областях пройдут осадки, преимущественно дождь. На остальной территории без существенных осадков.

Температура ночью от 4 градусов тепла до 1 градуса мороза. Днем 3-8 градусов тепла, на юге страны и Прикарпатье кое-где 9-14 градусов тепла. В северных, Полтавской и Харьковской областях ночью 0-5 градусов мороза, днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

В Киеве будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Температура ночью 1-3 градуса мороза, днем 0-2 градуса тепла.

В субботу, 17 марта, в северной части Украины ожидается снег. Температура ночью 1-8 градусов мороза, днем от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.

В южной части и на Закарпатье дождь. Температура ночью 1-6 градусов тепла, днем 8-14 градусов тепла.

На остальной территории дождь и мокрый снег. Температура ночью от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 3-9 градусов тепла.

В Киеве также пройдет снег. Температура ночью 3-5 градусов мороза, днем 0-2 градуса мороза.

В воскресенье, 18 марта, в западной части и северных областях снег, температура ночью 7-13 градусов мороза, днем 3-9 градусов мороза.

В южной части, Приазовье и Днепропетровской области небольшой дождь. Температура ночью 1-7 градусов тепла, днем 7-12 градусов тепла.

На остальной территории мокрый снег и дождь. Температура ночью 0-7 градусов мороза, днем от 3 градусов мороза до 4 градусов тепла.

В Киеве также пройдет снег. Температура ночью 8-10 градусов мороза, днем 4-6 градусов мороза.

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