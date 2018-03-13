Это кому это они 24 часа дают? Ядерной державе? МИД РФ — о британском ультиматуме



Российская федерация призвала Великобританию не разговаривать с ядерной державой на языке ультиматумов. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. «Теперь, после этого вчерашнего шоу в парламенте Великобритании, всем должно быть уже понятно, что после того, о чем говорил президент (Владимир Путин во время недавнего послания, ред.), ни один человек не может выйти в парламенте своей страны и сказать: „Я даю России 24 часа“. Это что за разговор вообще в принципе?» — сказала Захарова. Захарова возмутилась такой постановкой вопроса. «Это кому это они 24 часа дают? На что они дают 24 часа?» — сказала Захарова. Представитель российского МИДа напомнила, что заявление Мэй прозвучало в Лондоне, столице ядерной державы. Коллега Лаврова усомнилась в компетентности главы МИД Великобритании Бориса Джонсона. «Для них нормально — выйти и начать пугать. Пугать не надо, не надо пугать», — подчеркнула официальный представитель МИД России. Напомним, вчера премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к отравлении российского шпиона Сергей Скрипаля. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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