Трамп обсудил с Мэй отравление Скрипаля

Президент США Дональд Трамп обсудил по телефону с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй случай с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, сообщили во вторник в пресс-службе Белого дома.

"Президент Трамп согласился с премьер-министром Мэй, что правительство Российской Федерации должно предоставить однозначные ответы касательно того, как это химическое оружие, разработанное в России, могло быть использовано в Соединенном Королевстве", - говорится в официальном заявлении Белого дома.

В нем отмечается, что "два лидера пришли к согласию в том, что лица, использующие эти гнусные средства поражения и нарушающие международные законы, должны столкнуться с последствиями".

Кроме того, в заявлении приводятся слова Трампа, согласно которым "США поддерживают своего близкого союзника и готовы предоставить Великобритании любую помощь" в расследовании инцидента.

Накануне Мэй заявила в британском парламенте, что за нападением на бывшего сотрудника ГРУ Скрипаля и его дочь Юлию, вероятнее только, стоит Россия.