Адвокат главы "Офицерского корпуса" Владимира Рубана Виталий
Погосян не сообщил дату рассмотрения апелляции на арест
подозреваемого в подготовке терактов и незаконном обращении с
оружием. 9 марта Рубана арестовали на 60 суток без права выхода под
залог Фото: radiosvoboda.org По его словам, жалобу подали по почте
12 марта. Адвокат не уточнил дату рассмотрения
апелляции.Рубана задержали 8 марта в контрольном пункте
"Майорское" в Донецкой области за нелегальную перевозку
крупной партии оружия на подконтрольную Киеву территорию.9
марта ему объявили подозрение по ч. 1 ст. 263
(незаконное обращение с оружием), ч. 1 ст. 14 (приготовление к
преступлению), ч. 3 ст. 258 (террористический акт) Уголовного
кодекса и арестовали на 60 суток без права выхода под залог.По
данным СБУ, Рубан планировал обстрел из минометов и гранатометов
зданий Верховной Рады и Администрации Президента, а также
вооруженные нападения на жилье президента Петра Порошенко, главы
МВД Арсена Авакова, экс-премьер-министра Арсения Яценюка и
секретаря СНБО Александра Турчинова.Глава СБУ Василий Грицак
рассказал, что в ноябре 2017 года Рубан уже перевез с
оккупированного Донбасса крупную партию средств поражения. Также
глава "Офицерского корпуса" якобы координировал свои действия
с лидерами группировки "ДНР".
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