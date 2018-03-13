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Полиция Словакии вновь задержала итальянца, о котором писал убитый журналист Куцяк
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13.03.2018 23:58
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Европейский ордер на арест живущего в Словакии итальянца Антонина
Вадалы, который подозревается в причастности к наркобизнесу, выдал
суд Венеции. О Вадале писал журналист Ян Куцяк в последней
публикации перед гибелью. Словацкая полиция вновь задержала
фигуранта расследования Куцяка Фото: EPA Гражданина Италии
задержали на основе европейского ордера на арест, выданного судом
Венеции. Италия просит экстрадировать Вадалу, которого подозревают
в участии в международной торговле наркотиками.Вадала может
находиться под стражей в течение 48 часов, после чего суд должен
вынести решение по запросу о его выдаче.В своем последнем
расследовании для Aktuality.sk Куцяк писал о четырех
семьях выходцев из итальянского региона Калабрия, которые,
вероятно, связаны с мафиозным кланом "Ндрангета". Вадала упоминался
в связи с торговлей кокаином. Кроме того, журналист сообщал,
что итальянец, занимавшийся агробизнесом, наладил связи с
представителями правящей Социал-демократической партии
Словакии.Вадала и еще шесть граждан Италии были задержаны 1 марта,
однако вечером 2 марта их всех отпустили.27-летнего автора
журналистских расследований Куцяка и его подругу Мартину
Кушнирову нашли убитыми вечером 25 февраля в их доме в
поселке Велька Мача, близко от Трнавы. Причиной смерти стали
огнестрельные ранения: пуля попала журналисту в грудь, его
девушке – в голову.После массовых протестов в связи с гибелью
репортера подали в отставку министры культуры и внутренних
дел Словакии.
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