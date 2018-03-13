Европейский ордер на арест живущего в Словакии итальянца Антонина Вадалы, который подозревается в причастности к наркобизнесу, выдал суд Венеции. О Вадале писал журналист Ян Куцяк в последней публикации перед гибелью. Словацкая полиция вновь задержала фигуранта расследования Куцяка Фото: EPA Гражданина Италии задержали на основе европейского ордера на арест, выданного судом Венеции. Италия просит экстрадировать Вадалу, которого подозревают в участии в международной торговле наркотиками.Вадала может находиться под стражей в течение 48 часов, после чего суд должен вынести решение по запросу о его выдаче.В своем последнем расследовании для Aktuality.sk Куцяк писал о четырех семьях выходцев из итальянского региона Калабрия, которые, вероятно, связаны с мафиозным кланом "Ндрангета". Вадала упоминался в связи с торговлей кокаином. Кроме того, журналист сообщал, что итальянец, занимавшийся агробизнесом, наладил связи с представителями правящей Социал-демократической партии Словакии.Вадала и еще шесть граждан Италии были задержаны 1 марта, однако вечером 2 марта их всех отпустили.27-летнего автора журналистских расследований Куцяка и его подругу Мартину Кушнирову нашли убитыми вечером 25 февраля в их доме в поселке Велька Мача, близко от Трнавы. Причиной смерти стали огнестрельные ранения: пуля попала журналисту в грудь, его девушке – в голову.После массовых протестов в связи с гибелью репортера подали в отставку министры культуры и внутренних дел Словакии. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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