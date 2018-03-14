Укргидрометеоцентр сообщил, что на среду, 14 марта, будет облачно, кое-где мокрый снег, в Крыму до плюс 13 градусов тепла, на остальной территории – до плюс 7.

На четверг, 15 марта, прогнозируется дожди по всей территории Украины, а на севере, центре Украины и в Харьковской области еще и с мокрым снегом. Температура ночью от плюс 4 градусов тепла до минус 1, на Прикарпатье кое-где 9-14 градусов тепла.

Сохранятся осадки и в пятницу, 16 марта, на западе и юге страны — дожди. Ночью на большей части Украины от плюс четырех до минус одного градуса, на севере, в Полтавской и Харьковской областях ночью 0-5 градусов мороза.

Морозы усилятся в субботу, 17 марта, когда ночью столбики термометров опустятся до минус 8. На юге Украины и в Закарпатье пройдут дожди, по остальной территории – дожди с мокрым снегом.

18 марта на западе и севере Украины пройдет снег, температура ночью – минус 13 градусов мороза, днем – минус девять. Дожди пройдут на юге Украине, Днепропетровской области и на Приазовье.

На остальной территории будет идти мокрый снег и дождь.

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