Минимальное поражение от "Ромы" стоило "горнякам" места в четвертьфинале главного европейского клубного турнира. Вчера 23.53 | комментариев: Джеко забил единственный мяч на "Стадио Олимпико" Фото: EPA Единственный мяч в игре, которая состоялась на "Стадио Олимпико" в столице Италии, забил на 52-й минуте форвард хозяев Эдин Джеко. Он реализовал выход один на один.С 79-й минуты "горняки" играли в меньшинстве – прямую красную карточку получил Иван Ордец.По сумме двух встреч счет – 2:2, "Рома" вышла в четвертьфинал Лиги по правилу выездного гола.21 февраля "Шахтер" обыграл римлян в Харькове 2:1, упустив ряд возможностей сделать счет крупнее. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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