Жительница Британии Сью Элкок выловила морского окуня, который больше нее самой. Вес рыбы составляет 60 килограммов, при этом длина – 162 сантиметра, пишет The Sun.

По информации издания, 68-летняя женщина отправилась рыбачить в компании сына. Она призналась, что с самого начала была уверена в крупных размерах рыбы, едва она клюнула. Достать ее женщине помогли сын и еще два рыбака.

Фото: Facebook

Длина окуня на пять сантиметров превосходит рост самой женщины. Поймала его Сью Элкок в Австралии.

«Когда он поднял голову из воды, я просто не могла поверить, что он такого размера. Как небольшой диванчик», – сказала женщина.

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