|«Давай, уезжай отсюда», — детвора Махачкалы освистала Путина во время его визита (видео)
|14.03.2018 00:36
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Хлопки и возгласы некоторых местных жителей, показывающие истинное отношение к российскому диктатору, начались еще тогда, когда Путин подошел поприветствовать ожидающую его толпу махачкалинских сторонников.
Уже тогда, когда российский президент садился в авто, присутствовавшие на площади дети стали его освистывать и насмешливо выкрикивать в адрес Путину, различные слова.
Фрагмент «теплого приема» Путину уже опубликован в Сети.
Так, местная детвора пожелала российскому президенту побыстрее
уезжать из Махачкалы и говорила, что его присутствие здесь вообще
ни к чему. Под аплодисменты толпы смельчаки выкрикивали вслед
Путину: «Фу», «Давай, уезжай отсюда», «До свидания, не нужен ты
нам».
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