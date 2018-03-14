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The Guardian опубликовала 10 шагов, которыми Британия может ответить РФ на отравление Скрипаля
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14.03.2018 00:38
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Лондон из-за покушения на бывшего разведчика Сергея Скрипаля может
выслать российских дипломатов, лишить лицензии телеканал Russia
Today и потребовать от ЕС усиления санкций против РФ, говорится в
материале британской газеты The Guardian. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Британия требовала от РФ
предоставить объяснения случившегося со Скрипалем Фото: EPA
.Издание обнародовало 10 предполагаемых шагов Лондона в отношении
Москвы:
6 марта министр иностранных дел Борис Джонсон заявил,
что Британия будет жестко реагировать на любые доказательства
участия РФ в возможном отравлении Скрипаля, вплоть до снижения
уровня представительства на футбольном чемпионате в 2018 году.12
марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила,
что по данным следствия, во время покушения применялся
нервно-паралитический агент "Новичок", разработанный в России. Она
потребовала от Кремля до вечера 13 марта предоставить
объяснения случившемуся, иначе Лондон будет считать
инцидент незаконным применением силы Россией против
Соединенного Королевства.Позицию Великобритании поддержали власти
Франции, США и Германии.13 марта министр иностранных дел РФ Сергей
Лавров заявил, что Россия не будет отвечать на ультиматум
Лондона. В этот же день МИД РФ потребовал от Британии
предоставить России образцы вещества, которым отравили Скрипаля.
- Высылка дипломатов.
- Лишение лицензии российских медиа, включая Russia Today. В
частности, тренеру "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо могут
предложить разорвать договор с телеканалом.
- Обращение к спортивным чиновникам ЕС с призывом бойкотировать
чемпионат мира по футболу в РФ.
- Внесение поправок в законопроекты о санкциях и борьбе с
отмыванием денег.
- Замораживание активов российских олигархов, которые не смогут
объяснить источники своих имущественных владений в Лондоне.
- Требование дальнейших санкций ЕС в отношении России.
- Усиление присутствия НАТО близ российской границы, в том числе
предоставить Украине План действий по членству в Альянсе.
- Провозглашение России государственным спонсором
терроризма.
- Отключение российских банков от платежной системы SWIFT.
- Публикация материалов о возможном отмывании денег президентом
РФ Владимиром Путиным и его окружением.
- 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю
дочь Юлию госпитализировали 4 марта с симптомами
отравления. Также в больницу доставили сержанта местной
полиции Ника Бейли, посетившего дом Скрипаля в Солсбери.
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