Лондон из-за покушения на бывшего разведчика Сергея Скрипаля может выслать российских дипломатов, лишить лицензии телеканал Russia Today и потребовать от ЕС усиления санкций против РФ, говорится в материале британской газеты The Guardian. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Британия требовала от РФ предоставить объяснения случившегося со Скрипалем Фото: EPA .Издание обнародовало 10 предполагаемых шагов Лондона в отношении Москвы: Высылка дипломатов.

Лишение лицензии российских медиа, включая Russia Today. В частности, тренеру "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо могут предложить разорвать договор с телеканалом.

Обращение к спортивным чиновникам ЕС с призывом бойкотировать чемпионат мира по футболу в РФ.

Внесение поправок в законопроекты о санкциях и борьбе с отмыванием денег.

Замораживание активов российских олигархов, которые не смогут объяснить источники своих имущественных владений в Лондоне.

Требование дальнейших санкций ЕС в отношении России.

Усиление присутствия НАТО близ российской границы, в том числе предоставить Украине План действий по членству в Альянсе.

Провозглашение России государственным спонсором терроризма.

Отключение российских банков от платежной системы SWIFT.

Публикация материалов о возможном отмывании денег президентом РФ Владимиром Путиным и его окружением.

66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали 4 марта с симптомами отравления. Также в больницу доставили сержанта местной полиции Ника Бейли, посетившего дом Скрипаля в Солсбери. 6 марта министр иностранных дел Борис Джонсон заявил, что Британия будет жестко реагировать на любые доказательства участия РФ в возможном отравлении Скрипаля, вплоть до снижения уровня представительства на футбольном чемпионате в 2018 году.12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что по данным следствия, во время покушения применялся нервно-паралитический агент "Новичок", разработанный в России. Она потребовала от Кремля до вечера 13 марта предоставить объяснения случившемуся, иначе Лондон будет считать инцидент незаконным применением силы Россией против Соединенного Королевства.Позицию Великобритании поддержали власти Франции, США и Германии.13 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет отвечать на ультиматум Лондона. В этот же день МИД РФ потребовал от Британии предоставить России образцы вещества, которым отравили Скрипаля. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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