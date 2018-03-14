Погода, Новости, загрузка...
Россия планирует новое испытание своей новой мощной суперракеты
14.03.2018 00:52
Россия планирует новое испытание своей новой мощной суперракеты Во вторник российский генерал заявил, что российские военные проведут второе испытание своей новой, самой мощной ядерной межконтинентальной баллистической ракеты на фоне растущей напряженности в НАТО. Российский РС-28 Сармат, или «Сатана-2»

«Первый запуск этой ракеты состоялся в конце декабря прошлого года. В настоящий момент подготовка идет полным ходом на космодроме Плесецк для еще одного теста», — сказал российский генерал Валерий Герасимов государственным СМИ, ссылаясь на тестирование системы ракет.

В ходе речи Путина 1 марта он рассказал о новой системе и показал кадры испытаний.

Но, как и большая часть российской военной техники, фактический отснятый материал показывал только тест на запуск, а затем компьютерная анимация взяла на себя демонстрацию траектории полета ракет, которая еще не была проверена.

При обсуждении ракет, как Путин, так и Герасимов заявили, что она сможет обойти системы противоракетной обороны, не говоря уже о том, что еще никто не создал системы противоракетной обороны, предназначенные для противодействия нападению российской МБР.

RS-28 может перевозить до 16 ядерных боеголовок, или чуть меньше более тяжелых боеголовок.

В своей речи Путин также упомянул, что ракета может сопрягаться с гиперзвуковым двигателем скольжения, что еще больше усложнит любые попытки перехвата.

Рассказы Путина о новом наступательном ядерном оружии России начались как раз перед выборами президента в РФ 18 марта. Хотя никто действительно не ожидает, что Путин проиграет выборы, где нет значимой оппозиции, и он контролирует СМИ везде, эксперты сказали Business Insider, что он находится под давлением.

И США, и Великобритания назвали разговоры Путина о новых ядерных системах «безответственными», в то время как обе страны готовы осудить Москву, если власти смогут доказать, что набег на бывшего шпиона в Великобритании можно проследить до Кремля.

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй сказала, что «очень вероятно», что набег было совершено россиянином, и что Великобритания даст ответ, если это окажется правдой.

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить