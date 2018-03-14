19-летний гражданин Польши публично надругался над украинским
гербом, сообщили в СБУ. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Вчера 23.22 | комментариев: случай произошел в
одном из тернопольских кафе Фото: УСБУ в Тернопільській області /
Facebook 19-летний поляк во время отдыха с друзьями в кафе публично
сжег в камине стилизованное изображение украинского герба, которое
украшало стену зала."Ввиду отсутствия в действиях иностранца
состава преступления и при этом несоответствия его дальнейшего
пребывания в Украине интересам обеспечения безопасности государства
12 марта правонарушителя принудительно отправили на территорию
Польши с запретом въезда в Украину сроком на три года", –
говорится в сообщении.
https://www.facebook.com/SSU.Ternopil/posts/1634920779937475
В СБУ заявили, что студент совершил хулиганские действия, унижающие
национальную честь и достоинство украинцев.Все обстоятельства
инцидента удалось установить благодаря патриотизму и
принципиальности руководителей кафе и вуза, в котором учился поляк,
отметили в спецслужбе.
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