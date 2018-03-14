Погода, Новости, загрузка...
Украина выдворила польского студента, который сжег стилизованный трезубец в кафе Тернополя
14.03.2018 00:53
19-летний гражданин Польши публично надругался над украинским гербом, сообщили в СБУ. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Вчера 23.22 | комментариев: случай произошел в одном из тернопольских кафе Фото: УСБУ в Тернопільській області / Facebook 19-летний поляк во время отдыха с друзьями в кафе публично сжег в камине стилизованное изображение украинского герба, которое украшало стену зала."Ввиду отсутствия в действиях иностранца состава преступления и при этом несоответствия его дальнейшего пребывания в Украине интересам обеспечения безопасности государства 12 марта правонарушителя принудительно отправили на территорию Польши с запретом въезда в Украину сроком на три года", – говорится в сообщении.
https://www.facebook.com/SSU.Ternopil/posts/1634920779937475
В СБУ заявили, что студент совершил хулиганские действия, унижающие национальную честь и достоинство украинцев.Все обстоятельства инцидента удалось установить благодаря патриотизму и принципиальности руководителей кафе и вуза, в котором учился поляк, отметили в спецслужбе.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить