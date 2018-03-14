|Российский фейк о распятом мальчике в Славянске упомянули в американском сериале (видео)
|14.03.2018 00:59
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В новой серии американского телесериала «Родина» нашли упоминание про фейк с «распятым мальчиком» в украинском Славянске. В 2014 году ложную информацию активно распространяли российские пропагандистские СМИ.
Интернет-издание «Новости Донбасса» заметило упоминание фейка в 5 эпизоде 7 сезона.
По сюжету серии, советник президента США по нацбезопасности Сол Беренсон разбирается с фейковой новостью об убийстве сына одного из протестующих в штате Вирджиния. Беренсон предполагает, что распространенная информация о событиях в Вирджинии имеет схожий стиль с историей про «распятого мальчика» в украинском Славянске.
«Российское телевидение показало украинских солдат, которые распяли мальчика на городской площади. Пригвоздили его к доске якобы за преступления родителей-сепаратистов. Фальшивая смерть одного мальчика в достаточной степени усилила антиукраинские настроения в России, чтобы оправдать вторжение», — говорит герой сериала «Родина».
В частности речь про фейки шла на 19-й минуте эпизода.
https://youtu.be/aPGIDh_yeBM
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