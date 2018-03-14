34-летняя редактор телеканала ICTV Инна Жмуд нуждается в помощи для продолжения лечения. Жмуд написала, что мечты о море помогают ей преодолеть тяжелую болезнь Фото: Инна Жмуд / Facebook Диагноз журналистке был поставлен летом 2017 года. С тех пор она прошла несколько дорогостоящих курсов химиотерапии в Гамбурге.Ей необходимо принимать лекарства, стоимость которых доходит до €1,5 тыс. в месяц.Кроме того, сопровождающая компания может выставить Инне счет за предыдущий этап лечения до €8 тыс, написала она в Facebook."Сегодня утром я прочитала о смерти телеведущего, журналиста Олеся Терещенко. Это большая потеря... И вот уже пчела мыслей точит мозг... А если, а может... Так вот нет! Не может. Мы все индивидуальны. Люди умирают не только от рака. Грипп, сердечные заболевания, несчастные случаи. Поверьте, причин тысячи. И наша задача – радоваться каждому дню, любить ближнего. Никто не знает, что его ждет завтра. И даже вот этого момента. Поэтому живем! Сколько отмерено. Мне, например, справиться с тяжелыми мыслями помогают молитва, общение с родными и друзьями и мечты о горах. А еще о море", – говорится в сообщении Жмуд от 13 марта. https://www.facebook.com/inna.zhmud/posts/1564850120294375 Друзья и коллеги Инны просят всех неравнодушных откликнуться на призыв о помощи. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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