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Украинская журналистка Инна Жмуд борется с редким онкологическим заболеванием
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14.03.2018 01:01
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34-летняя редактор телеканала ICTV Инна Жмуд нуждается в помощи для
продолжения лечения. Жмуд написала, что мечты о море помогают ей
преодолеть тяжелую болезнь Фото: Инна Жмуд / Facebook Диагноз
журналистке был поставлен летом 2017 года. С тех пор она прошла
несколько дорогостоящих курсов химиотерапии в Гамбурге.Ей
необходимо принимать лекарства, стоимость которых доходит
до €1,5 тыс. в месяц.Кроме того, сопровождающая компания может
выставить Инне счет за предыдущий этап лечения до €8
тыс, написала она в Facebook."Сегодня утром я прочитала о
смерти телеведущего, журналиста Олеся Терещенко. Это большая
потеря... И вот уже пчела мыслей точит мозг... А если, а может...
Так вот нет! Не может. Мы все индивидуальны. Люди умирают не только
от рака. Грипп, сердечные заболевания, несчастные случаи. Поверьте,
причин тысячи. И наша задача – радоваться каждому дню, любить
ближнего. Никто не знает, что его ждет завтра. И даже вот этого
момента. Поэтому живем! Сколько отмерено. Мне, например,
справиться с тяжелыми мыслями помогают молитва, общение с родными и
друзьями и мечты о горах. А еще о море", – говорится в
сообщении Жмуд от 13 марта.
https://www.facebook.com/inna.zhmud/posts/1564850120294375
Друзья и коллеги Инны просят всех неравнодушных откликнуться на
призыв о помощи.
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