Британская полиция пока не установила, была смерть Николая Глушкова, экс-партнера бизнесмена Бориса Березовского, убийством или самоубийством, пишет "Коммерсантъ". Этот материал можно прочитать и на украинском языке Вчера 22.50 | комментариев: Британская полиция расследует смерть россиянина Фото: EPA (фото) Однако было это убийство или самоубийство, пока неясно.Его обнаружила дочь Наталья в квартире на окраине Лондона. Дом сейчас оцеплен полицией.Издание проводит параллели между гибелью 69-летнего Глушкова и его бывшего босса, предпринимателя Бориса Березовского. 23 марта 2013 года он был найден повешенным в своем доме в пригороде английской столицы.В России у Глушкова остались огромные долги, связанные с судебным преследованием по делу о хищениях в "Аэрофлоте" в 90-х годах, кроме того, по информации источников “Коммерсанта", у бизнесмена были проблемы со здоровьем.Николай Глушков в 1989–1991 годах занимал пост начальника отдела, затем – заместителя гендиректора компании Березовского "ЛогоВАЗ". В 1991–1995 годах руководил финансовым департаментом "АвтоВАЗа", в 1996-м занял пост заместителя гендиректора компании "Аэрофлот", в которой Березовский являлся основным акционером.В 2000 году был арестован по делу о хищении средств авиакомпании, обвинен в мошенничестве, отмывании преступно нажитых средств и невозвращении валютной выручки из-за границы. В 2004 году был приговорен Савеловским судом Москвы к трем годам и трем месяцам заключения и освобожден в зале суда, так как отбыл этот срок, находясь под стражей.В марте 2017 года Савеловский суд Москвы заочно приговорил Глушкова к восьми годам колонии общего режима по новому делу о хищении средств "Аэрофлота". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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