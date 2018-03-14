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42-річна зірка Spice Girls показала, як оголеною готується до зйомок (ФОТО)
14.03.2018 01:29
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42-річна Мелані Браун, співачка Spice Girls, яка зовсім скоро повернеться до співочої кар'єри саме у складі легендарного гурту, напередодні поділилась пікантним фото на своїй сторінці в Instagram.

Зірка показала, як оголеною готується до зйомок у себе вдома: на фото Мел лежить на ліжку, інтимні місця прикриває рушниками і чекає доки висохне автозасмага. В той же час стилісти роблять зірці зачіску і педикюр.

Шанувальників відвертість світлини обурила, і чимало заявило, що такі фото не варто викладати у мережу.

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