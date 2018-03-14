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Акунин предположил, что Кремль организовал покушение на Скрипаля для возвращения олигархов из Британии в РФ
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14.03.2018 01:32
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Бывшего разведчика Сергея Скрипаля отравили с "поразительной
небрежностью", чтобы спровоцировать британское общество, заявил
российский писатель Борис Акунин. Акунин считает, что ситуация с
покушением на Скрипаля выгодна президенту РФ Владимиру Путину Фото:
EPA Он отметил, что Скрипаля отравили с "поразительной
небрежностью"."Мало ли в Англии вдруг умирает неприятных для
путинского режима людей при странноватых обстоятельствах, и как-то
все обходится тихо. А тут – в публичном месте, с большим
количеством пострадавших. Лично мне представляется, что именно в
этом и заключается цель акции – вызвать острую реакцию
британского общества и правительства", – заявил
Акунин.Писатель пояснил, что "ничего действительно болезненного для
Кремля правительство ее величества сделать не в
состоянии"."Наиболее вероятная реакция легко предсказуема: гонения
на больших и средних russian oligarchs, благополучателей режима,
которые сейчас живут на две страны. Оно и легко исполнимо, и
британской публике понравится. Да только именно это, по-моему,
режиму и нужно", – добавил он.По словам Акунина то, "что
многие – чуть ли не большинство – привластных бизнесменов
одной ногой стоят на иностранной почве, прежде только в Англии, что
они держат там свои семьи и капиталы, что в любой момент,
почувствовав себя под ударом, они готовы вовсе туда сбежать, –
одно из слабых и уязвимых мест режима"."Поэтому создание ситуации,
при которой всю эту компанию вынудят перебираться со своими
сундуками и домочадцами обратно на подконтрольную Кремлю
территорию, для Путина и полезно, и выгодно. В общем, такая версия
представляется мне наиболее правдоподобной", – резюмировал он.
https://www.facebook.com/borisakunin/posts/992862314197115
4 марта 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь
Юлию госпитализировали в британском Солсбери с симптомами
отравления. Также в больницу доставили сержанта местной
полиции Ника Бейли, посетившего дом Скрипаля.6 марта министр
иностранных дел Борис Джонсон заявил, что Британия будет
жестко реагировать на любые доказательства участия РФ в
возможном отравлении Скрипаля, вплоть до снижения уровня
представительства на футбольном чемпионате в 2018 году.12
марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила,
что по данным следствия, во время покушения применялся
нервно-паралитический агент "Новичок", разработанный в России.
Она потребовала от Кремля до вечера 13
марта предоставить объяснения случившемуся, иначе Лондон
будет считать инцидент незаконным применением силы Россией
против Соединенного Королевства.Позицию Великобритании поддержали
власти Франции, США и Германии.13 марта министр
иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет
отвечать на ультиматум Лондона. В этот же день МИД
РФ потребовал от Британии предоставить России образцы
вещества, которым отравили Скрипаля.Британская газета The Guardian
предположила, что Лондон может заморозить активы российских
олигархов в качестве одного из ответных шагов на действия
Москвы.
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