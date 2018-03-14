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Скрипалю достаточно было прикоснуться к порошку, содержащему агент "Новичок", чтобы отравиться - эксперт
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14.03.2018 01:48
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По словам британского специалиста в области отравляющих веществ
Хэмиша де Бреттон-Гордона, действие нервно-паралитического агента
"Новичок" начинается через 40 минут после контакта. По данным
правительства Великобритании, именно этот яд был применен против
бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля. Отравление
произошло в городе Солсбери Фото: EPA Полковник Хэмиш де
Бреттон-Гордон, знаток в области химического оружия, рассказал
газете, что разработанный в России нервно-паралитический агент
"Новичок", который, по всей вероятности, был использован при
нападении, не обязательно имеет газообразную форму. В виде порошка
его можно отправить в письме или курьером."Он разработан, чтобы не
поддаваться обнаружению при любых стандартных тестах на химическую
безопасность. Скрипалю нужно было просто прикоснуться к порошку,
когда он открыл посылку, и вещество попало бы в его
организм", – сказал де Бреттон-Гордон.По словам эксперта,
действие "Новичка" начинается примерно через 40 минут после
заражения.Этот агент в восемь раз мощнее, чем широко известный VX,
пояснил де Бреттон-Гордон.Соседи экс-разведчика рассказали,
что тот действительно довольно часто получал посылки через
курьерскую службу.4 марта 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь
Юлию госпитализировали в британском Солсбери с симптомами
отравления. Также в больницу доставили сержанта местной
полиции Ника Бейли, посетившего дом Скрипаля.12
марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила,
что по данным следствия, во время покушения применялся
нервно-паралитический агент "Новичок", разработанный в России.
Она потребовала от Кремля до вечера 13
марта предоставить объяснения случившемуся, иначе Лондон
будет считать инцидент незаконным применением силы Россией
против Соединенного Королевства.Позицию Великобритании поддержали
власти Франции, США и Германии.13 марта министр
иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет
отвечать на ультиматум Лондона. В этот же день МИД
РФ потребовал от Британии предоставить России образцы
вещества, которым отравили Скрипаля.
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