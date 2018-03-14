По словам британского специалиста в области отравляющих веществ Хэмиша де Бреттон-Гордона, действие нервно-паралитического агента "Новичок" начинается через 40 минут после контакта. По данным правительства Великобритании, именно этот яд был применен против бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля. Отравление произошло в городе Солсбери Фото: EPA Полковник Хэмиш де Бреттон-Гордон, знаток в области химического оружия, рассказал газете, что разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок", который, по всей вероятности, был использован при нападении, не обязательно имеет газообразную форму. В виде порошка его можно отправить в письме или курьером."Он разработан, чтобы не поддаваться обнаружению при любых стандартных тестах на химическую безопасность. Скрипалю нужно было просто прикоснуться к порошку, когда он открыл посылку, и вещество попало бы в его организм", – сказал де Бреттон-Гордон.По словам эксперта, действие "Новичка" начинается примерно через 40 минут после заражения.Этот агент в восемь раз мощнее, чем широко известный VX, пояснил де Бреттон-Гордон.Соседи экс-разведчика рассказали, что тот действительно довольно часто получал посылки через курьерскую службу.4 марта 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали в британском Солсбери с симптомами отравления. Также в больницу доставили сержанта местной полиции Ника Бейли, посетившего дом Скрипаля.12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что по данным следствия, во время покушения применялся нервно-паралитический агент "Новичок", разработанный в России. Она потребовала от Кремля до вечера 13 марта предоставить объяснения случившемуся, иначе Лондон будет считать инцидент незаконным применением силы Россией против Соединенного Королевства.Позицию Великобритании поддержали власти Франции, США и Германии.13 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет отвечать на ультиматум Лондона. В этот же день МИД РФ потребовал от Британии предоставить России образцы вещества, которым отравили Скрипаля. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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