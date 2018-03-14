В прошлом месяце украинцы купили почти 6 тыс. новых автомобилей. По сравнению с февралем 2017 года, когда зарегистрировали более 4,5 тыс. авто, продажи выросли на 23%.

За год увеличилась и средняя цена автомобиля,передает со ссылкой на .

Сумма покупок новых авто в феврале составила $ 170 млн без учета стоимости дополнительного оборудования.

Больше только автомобилей зарегистрировали в - более 2 тыс автомобилей на сумму $ 70 млн. В столице в прошлом месяце средняя стоимость автомобиля превысила $ 34 тыс.

Лидером является Одесса - средняя цена превышает $ 35 тыс. Для сравнения, в январе самую высокую среднюю цену зафиксировали на Волыни - почти $ 34 тыс. Средняя цена между всех регионов в прошлом месяце составила $ 30 тыс, а в феврале 2017 - только $ 26 тыс.

Самой популярной маркой в ​​Украине в январе была , а в прошлом месяце украинцы предпочитали немецким авто , которых зарегистрировали более 800 машин на сумму $ 23 млн без учета стоимости дополнительного оборудования. Среди моделей лидером стал . Таких авто было продано более 400.

В феврале года украинцы покупали и премиальные авто. В частности, зарегистрировали 47 машин Land Rover на сумму $ 6 млн и 8 автомобилей марки на сумму более $ 2 млн.

В январе в Украине зарегистрировали более 6500 новых автомобилей. Это на 2 тыс. больше, чем в январе 2017 года. Сумма покупок новых авто тогда составила $ 190 млн.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира