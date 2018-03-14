Госпредприятие "Украинские специальные системы" заверило, что сбои наблюдались только в работе сайта Единого государственного реестра деклараций и не влияли на сам процесс подачи деклараций. "УСС": Перебои связаны с большим количеством запросов к публичному порталу Cкриншот: bihus.info "Перебои связаны с большим количеством запросов к публичному порталу, которые поступают от веб-роботов, и значительным количеством новых декларации", – пояснили в "УСС".При этом, по наблюдениям УП, проблемы в работе реестра начались еще 12 марта. Администраторы заверили, что перебои касаются только публичного сайта и не влияют на сам процесс подачи деклараций.На момент публикации новости сайт реестра деклараций работал в нормальном режиме.Сбои в Едином реестре электронных деклараций наблюдались в марте 2017 года. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции тогда определило неполадки как уважительную причину несвоевременной подачи деклараций. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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