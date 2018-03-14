С 1 апреля 2018 года в Украине заработает антирейтинг предприятий-работодателей. Таким образом, начнется взыскания задолженности по заработной плате в пользу работников,передает со ссылкой на .

"Работа Министерства юстиции по взысканию задолженности будет заключаться в рамках исполнительного производства судебных решений. Будут созданы мобильные штабы и группы, которые будут выезжать в конкретные предприятия, находящихся на вершине антирейтинга. В него вошли предприятия всех форм собственности", - сообщила заместитель министра юстиции Светлана Глущенко , пишет Економічна правда.

По ее словам, сегодня в органах Государственной исполнительной службы находится более 500 тыс. исполнительных разбирательств по принудительному взысканию задолженности.

"В прошлом году органами ГИС взыскали 2,1 миллиарды гривен задолженности по зарплате", - говорит Глущенко.

Кроме этого, проводит активную информационную кампанию по разъяснению гражданам, как обеспечить свое право на взыскание задолженности по заработной плате.

Украины запустило Единый список должников алиментов, куда включены лица, которые имеют долги по уплате алиментов более 3 месяцев. Реестр должников находится на официальном сайте Министерства юстиции, где по фамилии и дате рождения можно найти человека, который имеет долг по уплате алиментов.

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