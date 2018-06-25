Украина и Польша должны вместе работать над вопросом эксгумации своих граждан, погибших во время Второй мировой войны и в послевоенные годы. Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин, пишет со ссылкой на .

"Моя позиция простая. Мы должны работать над вопросами эксгумации вместе, чтобы доверять друг другу. Мы убедили польскую сторону, что должны начать это в Грушовичах. Это было важно для нас, поскольку памятник был разрушен. И когда камни из этого памятника были затем впечатаны в дорогу местной властью, это для нас не просто политически было неприемлемо, это было эмоционально неприемлемо", – сказал глава на Форуме местного развития в Трускавце, отвечая на вопрос о результатах польско-украинских раскопок, длившихся в Грушовичах на месте разрушенного в Польше памятника воинам УПА.

По словам Климкина, "польская сторона должна была сделать этот шаг и она его сделала, и теперь результаты этой эксгумации должны быть оценены именно вместе".

Министр подчеркнул, что если раскопки начнутся в Украине, то они должны проводиться Украиной и Польшей вместе. И всегда должна быть общая оценка, чтобы потом никто никого не обвинял.

Он отметил, что готов поехать на любое место гибели поляков и почтить их память, но такие же действия ожидает и от польской стороны.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира