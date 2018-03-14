"Давай, уезжай отсюда". Дети с насмешками провожали кортеж Путина в Махачкале. Видео
14.03.2018 03:08
Российского президента Владимира Путина, который 13 марта находился
с визитом в столице Дагестана Махачкале, с насмешками провожали
дети. Видео опубликовало местное издание "Новое дело". В то время,
когда толпа аплодисментами прощалась с кортежем главы Кремля,
мальчики выкрикивали: "Фу!", "Давай, уезжай отсюда", "До свидания,
не нужен ты нам". | Дети потешались на уезжающим президентом
РФ Скриншот: Новое дело / YouTube 26 декабря 2017 года Путин во
время открытия общероссийской елки в Кремле ответил на вопросы
детей о маленьком росте и отношении к оппозиции.видео
Видео:
Новое дело / YouTube Рекомендую Twitter G+
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