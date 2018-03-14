Министерство здравоохранения Украины заявило, что отказалось от "рудиментов советской бумагоориентированной системы". Минздрав отменил диспансеризацию, потому что ее не признают в цивилизованных странах Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook Согласно документу, больше не будут использоваться: форма № 025-2/о "Талон для регистрации заключительных (уточненных) диагнозов";

форма № 030/о "Контрольная карта диспансерного наблюдения";

форма № 025-3/о "Медицинская карта студента № __";

форма № 025-4/о "Талон на прием к врачу";

форма № 025-6/о "Талон амбулаторного пациента";

форма № 031/о "Книга записи вызовов врачей на дом";

форма № 026/у "Медицинская карта ребенка (для дошкольного и общеобразовательного учебных заведений)". "Отныне медицинские работники не обязаны заполнять, обрабатывать и хранить учетные формы, которые уже давно потеряли свою актуальность, но годами продолжали оставаться рудиментом советской бумагоориентированной системы здравоохранения", – говорится в заявлении.Вместо бумажных талонов вводится обновленная форма 074/о "Журнал регистрации амбулаторных пациентов"."Эта форма будет стандартом учета визитов пациентов в медицинских информационных системах (МИС) и будет формироваться автоматически из записей амбулаторной карты", – пояснили в Минздраве.При этом бумажный документооборот сохранится только в заведениях, которые пока не начали работу с МИС и электронной системой eHealth.Также в Украине отменили диспансеризацию, которую в ведомстве назвали "регулярным осмотром здоровых людей". Подчеркивается, что такая практика "не существует и не признается в цивилизованных странах мира как эффективная модель здравоохранения".30 января в Украине вступил в силу закон о медицинской реформе. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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