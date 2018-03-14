Контрабанду психотропных веществ в Украину в Одессе блокировали правоохранители.

Оперативники спецслужбы установили, что организатор наркотрафика - житель Одессы - доставлял наркотики из-за рубежа через одного из международных почтовых операторов. Посылки с психотропами забирала его сообщница. Затем злоумышленники реализовывали наркотик в розницу на территории региона, сообщили в пресс-службе Управления Службы безопасности Украины в Одесской области,передает со ссылкой на .

"Правоохранители задержали наркодельцов после получения очередного почтового "отправления", в котором было полтысячи таблеток экстази. Стоимость изъятой партии наркотиков на "черном рынке" составляет около двухсот тысяч гривен", - говорится в сообщении.

Задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления. Продолжаются следственные действия.

8 одновременных обысков провели правоохранители в Полтавской и Харьковской областях. В результате разоблачили группу наркоторговцев, которая состоит из украинцев и граждан Ирака, Египта, Палестины. Преступники продавали каннабис студентам.

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