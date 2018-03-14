ФСБ настаивает на предоставлении ключей для расшифровки сообщений в Telegram, отметил представитель общественной организации "Роскомсвобода" Саркис Дарбинян. В России Telegram пользуются около 10 млн человек Фото: ЕРА Представитель "Роскомсвободы" Саркис Дарбинян напомнил, что спецслужба настаивает на предоставлении ключей для расшифровки сообщений в Telegram. По его словам, такие действия "нарушают права истцов на неприкосновенность частной жизни и тайну переписки".В октябре 2017 года Мещанский суд Москвы оштрафовал Telegram на 800 тыс. рублей ($13,9 тыс.) за отказ исполнить требование ФСБ о предоставлении доступа к личным данным граждан.Telegram – бесплатный мессенджер. Первый клиент для устройств на платформе iOS был представлен 14 августа 2013 года. Аудитория соцсети превышает 100 млн человек, из них около 10 млн – жители РФ. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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