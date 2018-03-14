На проспекте Палладина расширят проезжую часть и обустроят велосипедные дорожки

Распоряжением КГГА для улучшения автомобильного движения в Святошинском районе утвержден рабочий проект "Капитальный ремонт проспекта Палладина".

"Мы не только реконструируем и расширим проезжую часть этой магистрали, имеет общегородское значение, но и приведем асфальтобетонное покрытие в соответствие с современными нормами, обустроим велосипедные дорожки, благоустройством прилегающей территории и тому подобное. То есть позаботимся о повышении безопасности и комфорта, как для водителей, так и для пешеходов", - сообщил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян.

Он отметил, что рабочим проектом предусмотрено расширение проезжей части до 4-х полос в местах, где они отсутствуют, обеспечения водоотвода и наружного освещения, переустройство инженерных сетей, обустройство велосипедной дорожки. Продолжительность строительства - 9 месяцев.

В КГГА добавили, что в технико-экономических показателях проекта учтено экспертный отчет ГП "Государственный научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт " НИИпроектреконструкция".