Погода, Новости, загрузка...
На проспекте Палладина расширят проезжую часть и обустроят велосипедные дорожки
14.03.2018 05:06

На проспекте Палладина расширят проезжую часть и обустроят велосипедные дорожки

      Распоряжением КГГА для улучшения автомобильного движения в Святошинском районе утвержден рабочий проект "Капитальный ремонт проспекта Палладина".

      "Мы не только реконструируем и расширим проезжую часть этой магистрали, имеет общегородское значение, но и приведем асфальтобетонное покрытие в соответствие с современными нормами, обустроим велосипедные дорожки, благоустройством прилегающей территории и тому подобное. То есть позаботимся о повышении безопасности и комфорта, как для водителей, так и для пешеходов", - сообщил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян.

      Он отметил, что рабочим проектом предусмотрено расширение проезжей части до 4-х полос в местах, где они отсутствуют, обеспечения водоотвода и наружного освещения, переустройство инженерных сетей, обустройство велосипедной дорожки. Продолжительность строительства - 9 месяцев.

      В КГГА добавили, что в технико-экономических показателях проекта учтено экспертный отчет ГП "Государственный научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт " НИИпроектреконструкция".

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить