Крупные месторождения в Украине практически все разведаны и лицензии на их использование уже кому-то принадлежат. Значит, надо заняться отъемом существующих лицензий у действующих недропользователей и перераспределением их в пользу "своих".

Данное мнение высказал в своей авторской колонке обозреватель "Нового времени" Андрей Леденев.

Ранее в Верховную Раду Украины был внесен на рассмотрение законопроект "О внесении изменений к Налоговому кодексу Украины относительно прекращения права использования недр", позволяющий лишать лицензии на добычу полезных ископаемых, в случае налоговой задолженности у добывающей компании, передает со ссылкой на .

"Для этого даже решили принять отдельный закон, бесспорно, под конкретные компании. Так, предложило украинскому парламенту разрешить Госгеонедрам аннулировать действие спецразрешений на пользование недрами - если недропользователь имеет налоговый долг более 2 млн гривен. Разработчик законопроекта даже не скрывает тот факт, что основная цель его принятия завладение лицензиями "Укрнафты" как крупнейшого должника по уплате рентной платы - об этом указано прямо в пояснительной записке", - подчеркивает знаток.

"Напрашивается вопрос, - говорится в колонке, - какое отношение имеет к борьбе с налоговым долгом "Укрнафты" Минприроды?!"

Правильный ответ никакого, но через подконтрольные ему органы продает (а в случае "Арконы", практически дарит "своим" людям) лицензии и ему очень хочется иметь побольше лицензий для последующей продажи. "" владеет 82 лицензиями, оставаясь монополистом по добыче нефти в Украине и перспектива завладеть этим бизнесом, бесспорно, не дает возможности коррупционерам спать по ночам.

Как будет дальше работать эта схема? Сценарий предсказуем. Налоговый долг, независимо от всех судебных споров, у "Укрнафты" уже есть, и этого довольно, для старта легального "отжима" лицензий.

Интересно, законопроект предполагает, что именно чиновники Госгеонедра будут сами решать, какую именно лицензию они отнимут. Отбираться будет не лицензия, при использовании которой возник долг по ренте, а лицензия, на которую укажут сами чиновники Госгеонадра (надо полагать, тут предполагается выбор и, как следствие, торг со всеми заинтересованными лицами). А ведь это просто голубая мечта любого коррупционера.

40% "Укрнафты" принадлежит Игорю Коломойскому, и возможность забрать месторождения будет подана как борьба с олигархами.

Вот только еще 50% компании является государственной, а значит и 50% инвестиций, вложенных в месторождения, было инвестировано государством, у которого в том числе планируют забрать лицензии и спецразрешения отдав их очередным "арконам".

"И еще один немаловажный аспект. Согласно представленным на рассмотрение материалам законопроекта, никто из его инициаторов даже не подумал подсчитать, насколько упадет добыча газа и нефти в Украине в целом после аннулирования и остановки добычи "Укрнафтой", сколько энергоресурсов потеряет экономика Украины и как сильно придется населению в очередной раз "прикрутить". Ведь аннулирование лицензии и передача ее другому лицу невозможны без остановки добычи, а новый лицензиат не сможет эту добычу начать, поскольку инфраструктура на месторождениях принадлежит "Укрнафте" по праву собственности и, надо полагать, просто так этот владелец инфраструктуру никому отдавать не собирается. Также никто из инициаторов законопроекта не подсчитал, сколько потеряет бюджет от приостановки добычи, пока новые собственники лицензий будут договариваться или по привычной схеме отжимать все ту же инфраструктуру на месторождениях, так как заново ее строить удовольствие не из дешевых", - говорится в колонке.

Так же считает и глава Ассоциации газодобывающих компаний Роман Опимах.

"В принципе, остановка основной деятельности добывающего предприятия приводит к тому, что компания не платит налоги. Страна недополучает углеводное сырье нефть или газ, которые в случае газ, который мы покупаем. Я напомню, что по итогам 2017 Украина купил чем на 11 миллиардов долларов энергоносителей как таковых: нефть, газ, сырая нефть, природный газ и продукты нефтепереработки Это огромная сумма денег, которую мы тратим, закупая импортное сырье, тогда как сама Украина имеет значительный потенциал для наращивания собственной добычи и для обеспечения полного объема своих потребностей", - заявил он.

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