Швейцарское судно San Padre Pio задержали в Нигерии еще 23 января, однако информация об этом инциденте стала известна только в марте. Арестованное судно находится на якорной стоянке в Бонни на юго-востоке Нигерии Фото: pixabay.com Судно задержали еще 23 января, однако информация об этом инциденте стала известна только в марте.Капитан танкера Андрей Васьков заявил, что имел дозволение от нигерийского флота на доставку пяти тонн груза. По его словам, это пятый заход корабля в нигерийский порт.Сейчас судно находится на якорной стоянке в Бонни на юго-востоке Нигерии. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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