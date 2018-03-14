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В Нигерии арестовали танкер с 16 украинскими моряками
14.03.2018 05:13
Швейцарское судно San Padre Pio задержали в Нигерии еще 23 января, однако информация об этом инциденте стала известна только в марте. Арестованное судно находится на якорной стоянке в Бонни на юго-востоке Нигерии Фото: pixabay.com Судно задержали еще 23 января, однако информация об этом инциденте стала известна только в марте.Капитан танкера Андрей Васьков заявил, что имел дозволение от нигерийского флота на доставку пяти тонн груза. По его словам, это пятый заход корабля в нигерийский порт.Сейчас судно находится на якорной стоянке в Бонни на юго-востоке Нигерии.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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