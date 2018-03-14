О возможном выдвижении в президенты в 2024 году дочери главы Кремля Катерины Тихоновой заявляла журналистка Наталия Геворкян. Главред радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов отметил, что этому может помешать "уважительно-покровительственное" отношение Владимира Путина к женщинам. Венедиктов: Я себе представляю, что Путин – сексист Скриншот: вДудь / YouTube "Я себе представляю, что Путин – сексист. Мы с ним сексисты. Его отношение к женщинам уважительно-покровительственное. Женщину, даже дочь, сделать президентом… Я не вижу", – сказал Венедиктов.При этом он отметил, что не знает, "какие мысли будут у президента РФ через шесть лет". Венедиктов заявил, что Путин думал о возможном уходе во времена президентства Дмитрия Медведева (с 2008-го по 2012-й)."Он присматривался к тому, как человек его наследием будет рулить", – уточнил журналист.О возможном выдвижении в президенты в 2024 году 31-летней Тихоновой заявляла журналистка Наталия Геворкян. По мнению политолога Андрея Илларионова, телеведущую Ксению Собчак могли допустить к президентским выборам 2018 года, чтобы власть Путина могла проверить, насколько российское общество способно воспринимать главой государства молодую женщину. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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