|Украинские хакеры нанесли DHL ущерб на €1,5 млн
|14.03.2018 06:13
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Двое черновчан нанесли убыток клиентам логистической компании DHL на сумму более 1,5 млн,передает со ссылкой на .
28-летняя женщина и 22-летний мужчина в течение 2013-2016 годов незаконным путем получали цифровые пакетные марки DHL lables, которые перепродавали с существенными скидками. Об этом в Facebook сообщает Департамент киберполиции.
"В рамках международного сотрудничества киберполиции вместе с немецкими правоохранителями установили причастность двух жителей Черновцов к данным преступлениям. Клиентов они находили через рекламу в интернете. Всего правоохранители задокументировали более 200 случаев незаконной продажи почтовых пакетных марок. Полученные деньги переводились в наличные через валютные счета, открытые в банках Кипра и Испании", - сообщили в ведомстве.
По месту жительства подозреваемых прошли обыски, в ходе которых обнаружили и изъяли компьютерную технику и носители информации. По словам злоумышленников, именно их они использовали для достижения своей преступной цели. Все изъятое направлено на проведение соответствующих компьютерно-технических экспертиз.
Октябрьский районный суд Полтавы арестовал подозреваемого в организации международной киберсети Avalanche Геннадия капканов на два месяца. Сеть Avalanche существовала около 7 лет. В операции по его ликвидации были задействованы правоохранители 30 стран мира.