планирует постепенно заменять банкноты номиналами 1, 2, 5 и 10 грн на монеты,передает со ссылкой на .

"Это говорит об оценке инфляции в ближайшие 3 года. Нужно готовиться, что цены будут обсчитывать практически только в гривне. В ноябре 2017 года начал дискуссию о возможном выводе из обращения 1, 2, 5 и 25 копеек, оставляя только монеты номиналом 10 и 50 копеек. Вчерашний шаг регулятора - это продолжение процесса, который начался в прошлом году", - написал в Facebook директор ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Стоимость чеканки монет выше печати. Правда в среднесрочной перспективе государство будет экономить - монета практически вечная.

"Мелкие бумажные деньги живут в среднем 1,5 года, например, купюра $ 1. Купюра $ 10 в среднем служит 3 года, $ 100 - 9 лет. За несколько циклов обращения стоимость выпуска и поддержки мелких купюр сравняется со стоимостью выпуска монет. Далее государство будет на этом экономить. Также значительное количество таких гривен разойдется по коллекциям, как отечественных так и зарубежных. Это приведет к прибыли Нацбанка в течение первого года", - считает Дорошенко.

По его словам, сопровождение монет будет стоить больше, чем банкнот.

"Их перевозки нуждается в большем количестве авто инкассаторов. В то же время все большее влияние в нашей жизни электронных платежей приводит к все меньшему использованию наличных денег. Государство заинтересовано в том, чтобы перевести граждан и бизнес на электронные и безналичные расчеты любыми методами. Фискальные и регуляторные органы продвигают обязательность установления терминалов для оплаты банковскими картами", - подытожил знаток.

14 марта в Национальном банке проведут презентацию новых монет номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 грн. Они со временем заменят банкноты соответствующих номиналов, которые сейчас находятся в обращении.

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