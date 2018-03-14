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Умер Стивен Хокинг
14.03.2018 06:23
Новость обновляется... Фото: EPA

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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