Уволенный ранее Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон в своей прощальной речи предупредил об опасном поведении России. Об этом сообщает BBC.

"Много усилий придется еще приложить для ответа на поведение и действия со стороны российского правительства, которые вызывают тревогу", - сказал Тиллерсон.

Тиллерсон подчеркнул, что Россия "должна тщательно взвесить", соответствуют ли ее действия интересам российского народа, а также мира.

"Если Россия продолжит свою нынешнею политику, бесспорно, что это приведет к большой изоляции. А это не отвечает ничьим интересам".

Тиллерсон также уверен, что проделана хорошая работа по налаживанию отношений с Китаем и обузданию ядерных перспектив КНДР.

Вчера президент США Дональд Трамп уволил Тиллерсона с поста госсекретаря США и назначил на эту должность директора ЦРУ Майка Помпео.

Одной из причин Трамп назвал разногласия в отношении Ирана. Однако стоит отметить, что незадолго до решения Трампа об отставке Тиллерсона госсекретарь заявил, что отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании "явно исходит из России", в то время как в Белом доме проигнорировали причастность России к покушению на Скрипаля.

Тиллерсон занимал пост госсекретаря США с февраля 2017 года. Официально он уйдет в отставку 31 марта. До назначения Помпео исполнять обязанности госсекретаря будет заместитель Джон Салливан.

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