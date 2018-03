Всемирно известный английский физик-теоретик Стивен Уильям Хокинг скончался на 77 году жизни, сообщает телеканал BBC со ссылкой на представителя семьи. Хокинг — физик-теоретик, известный популяризатор науки и автор книги "Краткая история времени", которая разошлась 10-миллионным тиражом. Он занимался изучением проблемы возникновения космологической сингулярности — первичного состояния Вселенной, из которого она, согласно теории Большого взрыва, постоянно расширяется. В 1963 году 22-летнему Хокингу был поставлен диагноз боковой амиотрофический склероз (БАС). Врачи тогда считали, что жить ему осталось два-три года. Однако их прогнозы не оправдались, ученый продолжил научную работу, дважды женился и стал отцом троих детей. Даже полностью парализованный, Хокинг вел активную жизнь — занимался наукой, преподавал, выступал с докладами, общаясь с миром с помощью компьютерного синтезатора речи. Напомним, в прошлом году Хокинг высказал уверенность, что будущее людей зависит от того, смогут ли они найти новый дом вне Земли. Отметим, на 14-ом форуме YES-2017, который проходит в Киеве, в качестве сюрприз-гостя появился всемирно известный физик Стивен Хокинг. Ученый появился в виде голограммы. Хокинг поздравил украинскую науку и вспомнил об украинском ученом Владимире Вернадском. Он также отметил историческую роль украинцев в науке. Физик-теоретик рассказал о том, почему нужно заселять другие планеты, создавать колонии на Луне, а также об искусственном интеллекте, его возможностях и о предостережениях. "Смотрите на звезды, а не под ноги, будьте любознательными", — отметил ученый. Также он пожелал украинцам больше свободы. Английский физик-теоретик Стивен Уильям Хокинг (Stephen William Hawking) родился 8 января 1942 года в Оксфорде, Великобритания. В 1962 году окончил Оксфордский университет со степенью бакалавра по математике и физике, в 1966 году получил степень доктора философии в колледже Тринити-холл Кембриджского университета. В 1963 году у Хокинга был диагностирован боковой амиотрофический склероз (БАС) — неизлечимое дегенеративное нервно-мышечное заболевание. По мнению врачей, жить ему оставалось около двух лет. Однако он продолжил работать, несмотря на прогрессирующую болезнь. В 1965 году Стивен Хокинг начал заниматься научными исследованиями в Кембриджском университете в колледже Гонвилль и Киз. В 1968-1972 годах работал в Институте теоретической астрономии, в 1972-1973 годах — в Институте астрономии, в 1973-1975 годах — на кафедре прикладной математики и теоретической физики, в 1975-1977 годах преподавал теорию гравитации, в 1977-1979 годах был профессором гравитационной физики. В 1979 году Стивен Хокинг стал профессором математики и Лукасовским профессором Кембриджского университета (именная профессура в Кембриджском университете, одна из самых престижных академических должностей в мире), занимал эту должность до 2009 года. В 2009-2014 годах — научный руководитель кафедры прикладной математики и теоретической физики Кембриджского университета. С 2014 года — директор исследовательских программ Дэнниса Стэнтона Эйвери и Салли Цуй Вонг-Эйвери в Кембриджском университете. Хокинг является одним из основоположников квантовой космологии, занимался изучением проблемы возникновения космологической сингулярности — первичного состояния Вселенной, из которого она, согласно теории Большого взрыва, постоянно расширяется. Ученый сделал много открытий в теории черных дыр. В частности, он открыл, что маленькие черные дыры теряют энергию, испуская "излучение Хокинга", и "испаряются". В 1988 году за исследования черных дыр (совместно с физиком-теоретиком Роджером Пенроузом) получил премию Фонда Вольфа. Профессор Хокинг является обладателем множества наград, имеет 12 почетных званий, между которых — член Лондонского королевского общества (1974), член Папской академии наук (1986), член Национальной академии наук США (1992). Стивен Хокинг занимается популяризацией науки. В 1988 году он опубликовал популярное изложение своих исследований в книге "Краткая история времени: от Большого Взрыва до черных дыр" (A Brief History of Time: From the Big Bang to Black Holes), ставшей мировым бестселлером. Хокинг — автор ряда других популярных книг по космологии, в числе которых "Черные дыры и молодые вселенные, и другие эссе" (Black Holes and Baby Universes and Other Essays, 1993), "Мир в ореховой скорлупке" (The Universe in a Nutshell, 2001), "Великий замысел и моя краткая история" (The Grand Design and My Brief History, 2010, в соавторстве с американским физиком Леонардом Млодиновым). На телевидении выходили научно-популярные фильмы с его участием: "Вселенная Стивена Хокинга" (Stephen Hawking's Universe, 1997), "Во Вселенную со Стивеном Хокингом" (Into the Universe with Stephen Hawking, 2010), "Великий замысел по Стивену Хокингу" (Stephen Hawking's Grand Design, 2012) и др. Хокинг озвучивал сам себя в популярных мультсериалах "Симпсоны" и "Футурама", снимался в эпизодах популярных сериалов. Про жизненный путь ученого снято несколько документальных фильмов. В 2015 году была учреждена медаль имени профессора Стивена Хокинга, которая будет вручаться ежегодно за популяризацию науки. В том же году Хокинг поддержал проект IT-миллиардера Юрия Мильнера Breakthrough Listen по поиску сигналов от инопланетной жизни. В апреле 2016 года Стивен Хокинг и Юрий Мильнер объявили о запуске проекта Breakthrough Starshot, целью которого станет отправка наноробота к звездной системе Альфа Центавра. С конца 1960-х годов Хокинг пользовался инвалидной коляской. С развитием болезни подвижность осталась лишь в мимической мышце щеки, напротив которой закрепили специальный датчик. С его помощью Хокинг управлял компьютером, что позволяло ему писать книги, отвечать на письма, управлять системой "Умный дом". Стивен Хокинг даже после полной парализации продолжал вести активную жизнь: занимался наукой, преподавал, выступал с докладами, общаясь с миром с помощью компьютерного синтезатора речи. В 2007 году он на специальном самолете совершил полет в невесомости. Стивен Хокинг был дважды женат, у него трое детей. По мотивам мемуаров первой жены ученого Джейн Хокинг "Путешествие к бесконечности: Моя жизнь со Стивеном" (Travelling to Infinity: My life with Stephen, 2007) был снят художественный фильм "Вселенная Стивена Хокинга" (The Theory of Everything, 2014). За роль знаменитого ученого-физика британский актер Эдди Редмэйн получил премию "Оскар". В соавторстве со своей дочерью Люси Хокинг написал книгу "Джордж и тайны Вселенной" (George's Secret Key to the Universe, 2006), положившую начало серии книг для детей.

